Seekabel-Sabotage: Finnische Küstenwache vor Ort

Kabel kreuzen sich östlich von Gotland

C-Lion1 ist eine 1173 Kilometer lange „Datenautobahn“ am Meeresgrund, die Mitteleuropa und Rechenzentren in Nordeuropa verbindet. Das Kabel wurde 2016 in Betrieb genommen. Der Betreiberfirma Cinia zufolge sollten die Reparaturarbeiten spätestens am Montag beginnen. Mit einer Fertigstellung der Arbeiten werde bis Ende November gerechnet, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens.