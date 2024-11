Das sagt Tochter von Mordopfer zu „Relativierern“

In echt, in der Realität, ist es ganz anders. Da stellt der Mord an einem geliebten Angehörigen alles auf den Kopf. Und es dauert oft sehr lange, bis aus den offenen seelischen Wunden Narben werden. Das wird meist vergessen, wenn’s am Abend beispielsweise bayrisch-gemütlich aus dem Fernseher ertönt: „Es gaabat a Leich!“