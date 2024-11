„Pepi wurde brutal und gemein aus Leben gerissen“

Dichte Nebelschwaden hingen Donnerstagnachmittag über Arnreit, hüllten die Kirche in tristes Grau. Am gegenüberliegenden Gemeindeamt wehte eine schwarze Fahne im Wind, vor dem Gotteshaus bildete sich eine Menschentraube. So viele waren gekommen, um dem am 28. Oktober ermordeten Josef Hartl die letzte Ehre zu erweisen, dass bei Weitem nicht alle im Inneren der Kirche Platz fanden.