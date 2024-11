Pensionistin (81) von Lkw überrollt und sofort tot

Fürchterlicher Unfall in Haid (OÖ): Ein Lkw-Lenker (54) dürfte am Freitag eine 81-jährige Fußgängerin auf einer Kreuzung schlichtweg übersehen haben und bekam laut eigenen Angaben gar nicht mit, dass sein Lastwagen die Pensionistin überrollte. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle.