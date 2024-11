Schneechaos: 9 Autos landeten im selben Graben

In ganz Österreich hielt am Freitag der Winter Einzug. Außer in Wien und Niederösterreich begann es bereits am Donnerstag teils kräftig zu schneien. Dies führte vor allem im Westen des Landes zu zahlreichen Einsätzen, Verzögerungen, Weichenstörungen, blockierten Straßen und erhöhter Rutschgefahr auf den Straßen.