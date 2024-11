Herzog zum Weltcup-Auftakt über 500 m nur 16.!

Die 29-jährige Tirolerin kam am Freitag über 500 m in einer Zeit von 38,53 Sekunden nicht über Rang 16 hinaus. Vor allem beim Start, den Herzog im Hinblick auf die Winterspiele 2026 in diesem Sommer adaptiert hatte, offenbarte die ehemalige Weltmeisterin Probleme. Auf die Siegerin Yukino Yoshida fehlten letztlich acht Zehntel.