Affleck-Ex de Armas liebt jetzt Präsidentensohn

Für ihre Rolle in „Knives Out“ (2019) wurde sie für einen Golden Globe nominiert. Richtig berühmt wurde sie an der Seite von Daniel Craig in dem Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ (2021), Ben Affleck lernte sie bei den Dreharbeiten zum gemeinsamen Film „Tiefe Wasser“ kennen, der 2022 veröffentlicht wurde. Im selben Jahr wurde sie für ihren Hauptrollen-Oscar in „Blonde“ nominiert.