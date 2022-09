Nacktszenen waren für Ana de Armas kein Problem

Ana de Armas wird ab 28. September als Marilyn Monroe im neuen Netflix-Streifen„Blonde“ zu sehen sein. Die 34-Jährige zeigt in ihrer Darstellung der Hollywood-Ikone in Andrew Dominiks Film viel nackte Haut. Im Interview mit „Entertainment Weekly“ verteidigte die Schauspielerin nun die Sexszenen und deutete an, dass die Zuschauer diese womöglich unangenehmer finden werden als sie selbst.