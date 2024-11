Nach Kälte kommt am Wochenende die Sonne zurück

Regen am Dienstag erwartet

In den typischen Nebelregionen in den Niederungen des Nordens und Ostens hält sich am Montag teilweise Nebel bis über Mittag. Abseits davon verläuft der Tag oft sonnig, hoch liegende Schleierwolken stören dabei kaum. Nachmittags ziehen von Westen her umfangreiche Wolken auf, bis zum Abend dürfte es aber noch weitgehend trocken bleiben. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen reichen von minus sechs bis plus vier Grad. Die Tageshöchstwerte erreichen zwischen vier und 13 Grad, wobei es im Westen am mildesten ist.