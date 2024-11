Der Zauber der Vorfreude

Das Warten auf das Christkind kann beginnen

Wie gut, dass wir in unseren Breiten eine Vielfalt an Christkindlmärkten haben. In jeder Landeshauptstadt, größere und kleinere in den Regionen, vor historischen Kulissen, entlang der Donau und an Seeufern, in den Bergen, auf Burgen und Schlössern, in Kellergassen, mit regionalen kulinarischen Spezialitäten, traditioneller Handwerkskunst, gelebten Traditionen und Veranstaltungen. Die sich auch definitiv als einige der schönsten und stimmungsvollsten weltweit rühmen dürfen.