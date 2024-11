Nur noch rund vier Wochen bis Weihnachten!

Manche stehen dabei vielleicht erst am Anfang, haben eine neue Beziehung begonnen oder sind auf der Suche nach „der richtigen Person“, um gendergerecht zu bleiben. Wir haben ein paar Tipps, wie das erste Date gut verläuft. Diejenigen, die schon ein paar Schritte weiter sind und als Familie durch die Weihnachtszeit gehen, könnten sich fragen: Wohin über den Jahreswechsel und was tun? Auch dazu haben wir inspirierende Ideen, beispielsweise dem Winter zu entfliehen und in die Ferne zu reisen, oder auch einfach daheim ganz gemütliche Backstunden zu verbringen.