Trotz Öffi-Ärger: „Alle kommen an ihr Ziel“

Es kommen alle an ihr Ziel

Viele Leser sind aber auch nach dem Brand in der U1 einfach froh, dass niemand verletzt wurde. BloodLust sagt dazu: „Zum Glück wurde niemand verletzt. Und da Wien ein sehr gutes Öffi-Netz hat, kommen trotzdem alle an ihr Ziel.“ Ischaunurbled gibt zu bedenken, wie sehr der öffentliche Verkehr der Allgemeinheit zugutekommt. „Stellen Sie sich vor, wenn die Tausenden Leute auch noch das Auto benutzen würden. Dann steht Wien jeden Tag wegen Überlastung“, meint er und verweist auch auf die Situation in anderen Metropolen.