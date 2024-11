Aus! Olympia-Legende J.-T. Bö kündigt Rücktritt an

Björndalen-Marke alles andere als unerreichbar

So oder so: Den Rekord in Sachen Einzelweltcup-Siege will Bö (u.a. 20 WM-Goldene und 5 Olympia-Goldene) bis zu seinem „Pensionsantritt“ definitiv noch knacken. Ole Einar Björndalens Marke von 94 Siegen scheint für den aktuell bei 76 Siegen haltenden Bö alles andere als unerreichbar zu sein ...