Wo sparen Sie diese Weihnachten?

Die Teuerungen in den Geschäften schränken die Kauflust der Österreicherinnen und Österreicher ein. Ein Drittel der Befragten plant, deutlich weniger für Geschenke auszugeben, und auch das Weihnachtsessen wird wohl bei vielen bescheidener ausfallen. Das Budget für Geschenke liegt bei den meisten zwischen 100 und 499 Euro. Doch nicht nur bei den Geschenken wird gespart – auch die Spendenbereitschaft leidet: Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, in diesem Jahr auf Spenden zu verzichten.