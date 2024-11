Aus für zweisprachigen Unterricht in Villach?

Der Schulversuch habe in den vergangenen Jahren „eindrucksvoll gezeigt, wie wertvoll Mehrsprachigkeit für die sprachliche, soziale und kulturelle Entwicklung unserer Kinder ist“, heißt es in der Online-Petition, die sich an Landes- und Bundesregierung richtet: „Das Eintauchen in eine zweite Sprache fördert bei den Schülern Offenheit und Flexibilität – Fähigkeiten, die in einer globalisierten Arbeitswelt und im kulturellen Austausch unerlässlich sind.“