In diesen Kärntner Restaurants gibt‘s Haubenküche

Haubenzeit in Österreich: Zum 46. Mal erscheint am Montag der renommierte Gault&Millau-Guide von Martina und Karl Hohenlohe. 1639 Restaurants wurden in Österreich bewertet, es gibt noch mehr Haubenlokale als im Vorjahr – nämlich genau 816. Acht Lokale davon streifen fünf Hauben ein, 62 Küchenchefs erkochen sich vier Hauben.