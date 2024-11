Sturm ins Achtelfinale – „Das ist ein Hammer!“

Tatsächlich zeigten die Atzgersdorferinnen, die in der Runde davor Wr. Neustadt eliminiert hatten, eine starke Leistung. „Wir wollten unbedingt gewinnen“, so Trainer Danijel Miloradovic, den schon der 35:32-Sieg am Tag davor im offiziellen Auswärtsspiel des Heimdoppelts freute. „Weil wir von -6 auf +3 Tore aufgeholt, in den letzten 15 Minuten also 9 Tore gutgemacht haben. Das war einfach großartig.“ Und die Krönung sollte am Sonntag erst folgen, wenngleich Lilly Fehringer umknickte und zweite Halbzeit nicht mehr spielen konnte. Nun wartet man auf die Auflosung des Achtelfinales.