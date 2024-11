ATP Finals: Fritz gegen Sinner – ab 18 Uhr LIVE

Topfavorit Jannik Sinner und der US-Amerikaner Taylor Fritz spielen bei den ATP Finals in Turin um den Titel. Der topgesetzte Sinner fertigte am Samstag im Halbfinale den Norweger Casper Ruud mit 6:1,6:2 ab. Fritz bezwang den Deutschen Alexander Zverev 6:3,3:6,7:6(3). Für beide Finalisten geht es am Sonntag um ihren ersten Triumph beim hoch dotierten Abschlussturnier der acht besten Spieler der Saison. Sinner stand auch schon 2023 im Finale, in dem er Novak Djokovic unterlag.