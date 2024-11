Zverev schimpft: „Das ist der völlige Wahnsinn!“

„Vielleicht sehen das andere Spieler anders, aber ich glaube, dass vieles in die falsche Richtung gelaufen ist in den letzten paar Jahren.“ Für die Fans sei es vielleicht schön, wenn sie elf Monate Tennis schauen können – für die Sportler zu viel. „Wir sind ja überall auf der Welt – elf Monate lang. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, nicht mehr als drei Tage am Stück zu Hause verbracht“, berichtete Zverev und sprach damit auch die geringen Pausen zwischen Turnieren an.