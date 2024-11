83-Jährige mit Insulin getötet: Pfleger verurteilt

Gerade einmal drei Tage war ein Serbe als 24-Stunden-Hilfe bei einem niederösterreichischen Ehepaar beschäftigt. Am Morgen des 15. Februar alarmierte er die Tochter. „Ich hab meine Mutter im Bett vorgefunden. Ansprechbar war sie eigentlich nicht mehr. Da war nur ein Röcheln, das ich so noch nie gehört habe“, erinnert sie sich im Landesgericht Krems (NÖ) zurück. Auch die Rettungskräfte konnten für die 83-Jährige nichts mehr tun – sie starb an einer massiven Unterzuckerung.