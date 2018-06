Tödlicher Fehler bei Infusion: Pfleger verurteilt

Das richtige Medikament in der richtigen Dosis in der richtigen Verabreichung zum richtigen Zeitpunkt für den richtigen Patienten - diese sogenannte 5-R-Regel hat ein Pfleger in einem Krankenhaus in Oberösterreich missachtet und einem Herzpatienten Kalzium statt Kalium in einer Infusion verabreicht. Der 61-Jährige starb.