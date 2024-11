150 Fans begleiten Hamilton auf letztem W15-Ritt

Für das Saisonfinale plant der Rennstall nämlich, Hamilton am Yas Marina Circuit in Sonderlackierung auf den Asphalt zu schicken. Bis 26. November können sich Fans des siebenfachen Weltmeisters auf der offiziellen Website der Silberpfeile registrieren und Fotos einschicken. 150 der eingereichten Bilder landen in Abu Dhabi auf Hamiltons Boliden.