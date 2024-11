Wegen Airbag: Ski-Legende geht auf FIS los

Umstrittenes Thema im Skizirkus

Ob erwiesen ist, dass der Airbag unter dem Skianzug schwere Verletzungen verhindern kann, ist jedoch umstritten. In der vergangenen Saison wurde heftig darüber diskutiert. Einige Athleten meinten, dass die Spezialweste mit aufblasbaren Luftkammern potenziell sogar gefährlich sei, wenn die Auslösung im falschen Moment passiere. Zudem seien Knieverletzungen im alpinen Skisport viel häufiger und gefährlicher, und gegen diese könne der Airbag nichts ausrichten. Der Airbag soll sich in dem Moment mit Luft aufblasen, in dem der Träger aus dem Gleichgewicht gerät, und soll primär den Oberkörper und den Nacken schützen.