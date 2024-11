Ski-Held verzweifelt: „Kacke seit 4 Wochen Blut!“

„Wie alle anderen war ich schockiert, es macht keinen Spaß, Blut in der Toilette zu sehen“, so Riiber (u.a. acht WM-Medaillen, vierfacher Gesamtweltcup-Sieger, 61 Einzelweltcup-Siege), der trotz aller Rückschläge in den vergangenen Wochen nicht ausschließen will, beim Saisonauftakt am 28. November in Ruka dabei zu sein.