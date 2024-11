Wissenschafter testen mobilen Mini-Blutdruckmesser

Sie sind laut und klobig – mit anderen Worten: Blutdruckmesser sind im Alltag oft unpraktisch. Genau deshalb läuft an der Fachhochschule Wiener Neustadt derzeit der dritte und entscheidende Praxistest für ein mobiles Messgerät. Der kompakte Diagnoseapparat wurde vom Austrian Institute of Technology (AIT) so konzipiert, dass er ohne Manschetten Vitalparameter in Sekunden erfasst und sie via Smartphone auswertet.