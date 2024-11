Schönfelder: „Würde auch heute nackt fahren!“

Kärntens Ex-Slalom-Ass wünscht sich mehr Individualismus im heimischen Ski-Sport. Ob sich ein Typ wie Bode Miller in Österreich durchgesetzt hätte, bezweifelt der 47-Jährige. Darum ist der Weltcup für den „Petzenbär“ so attraktiv wie lange nicht mehr und so denkt er über die Comebacks von Marcel Hirscher und Lucas Braathen: