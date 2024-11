Wahlversprechen: Was bleibt davon übrig?

Donald Trumps Wahlversprechen, wie hohe Schutzzölle und Steuererleichterungen, sorgen erneut für Diskussionen. Er will die Inflation bekämpfen und die heimische Produktion fördern – Maßnahmen, die viele als unrealistisch sehen. Auch in Österreich gibt es Wahlversprechen, die kontrovers diskutiert wurden. Welche sind Ihnen in Erinnerung geblieben?