Spart das Land bei Senioren und Alleinerziehern?

In einer mündlichen Anfrage fühlt die Wohnbausprecherin der Grünen, Ines Vukajlović morgen im Landtag dem zuständigen LH-Vize Manfred Haimbuchner (FPÖ) auf den Zahn. Sie will wissen, wie er sicherstellen will, dass die Wohnbeihilfe rasch und ohne zusätzliche Hürden bei Pensionisten und Alleinerziehern ankommt. Denn genau diese Bevölkerungsgruppen würden unter der derzeitigen Praxis am meisten leiden.