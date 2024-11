Wie eine „Hexenjagd“ Schumis Weltkarriere startete

Schäden von Hill zu groß

Dann war es endlich soweit. Die Startampel sprang auf Grün. Schumacher und Hill überholten Pole-Setter Mansell, alles lief reibungslos. Bis Runde 36. In der East Terrace-Kurve rutschte „Schumis“ B194-Bolide von der Piste, prallte gegen die Begrenzungsmauer, von dort zurück auf den Asphalt. Hill witterte seine Chance, setzte zum Überholmanöver an, die beiden Autos kollidierten. Schumacher schied aus und dachte: „Scheiße, jetzt ist der Titel beim Teufel.“ Denn Hill schleppte seinen waidwunden FW16 trotz einer stark beschädigten Aufhängung noch an die Box. Dort versuchte Technikchef Patrick Head mit bloßen Händen zu retten, was zu retten ist. Doch die Schäden waren zu groß ...