LIVE ab 20.45 Uhr: Slowenien und Norwegen im Duell

Am Donnerstagabend trifft Slowenien in der dritten Gruppe der Liga B zu Hause auf die Gäste aus Norwegen. Diese Gruppe, auch mit Österreich, verspricht in den letzten beiden Spieltagen noch einmal Spannung, da die ersten drei Mannschaften alle sieben Punkte geholt haben und somit noch völlig offen ist, wer die K.o.-Phase erreicht.