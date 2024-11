ÖSV-Slalom-Youngsters sind heiß auf Start in Levi

Seit Montagmittag steht das rot-weiß-rote Aufgebot für die Weltcupslaloms der Damen und Herren am kommenden Wochenende in Levi endgültig fest. Bei den Damen wird Katharina Liensberger – die vorige Saison in Finnland als Dritte ihren einzigen Podestplatz des Winters holen konnte und bereits am Montag an den Polarkreis angereist war – die einzige Ländle-Starterin sein.