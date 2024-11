„Krisenjahre oft die besten für Freizeitangebote!“

Zahlreiche neue Hotels

Viel Geld wurde auch heuer in den Tourismus investiert: Erstmals oder neu eröffnet wurden etwa das Hotel Grand Elisabeth in Bad Ischl, das Hotel Post am See in Traunkirchen, das Hotel Lavendel in Windischgarsten, das Forsthaus Apartments Holzschlag in Klaffer am Hochficht, die Böhmerwald Lodges in Schöneben, Das Lamprecht in Schärding sowie das Ambiance Hotel in Braunau.