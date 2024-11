Wie schlecht die Luft in Wien nun wirklich ist

Sich hier „längere Zeit aufzuhalten, könnte ein Risiko darstellen“, warnten Wetter-Apps auf Handys zuletzt vor „extrem schlechter“ Luft in Wien. Schuld daran waren Werte in der feinsten Feinstaub-Kategorie (PM 2,5). Die WHO-Empfehlung von täglich höchstens 15 µg/m³ wurde demnach in Wien allein im letzten Monat elfmal überschritten. Laut dem Wiener Luftgütebericht waren die Feinstaubwerte aber „befriedigend“ – weil PM 2,5 in Wien zwar gemessen, aber in der Bewertung der Luftgüte keine Rolle spielt.