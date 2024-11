„Ständig Lügen!“ Salihamidzic attackiert Matthäus

Man habe die Entwicklung von Wirtz seit der Jugend verfolgt, so Salihamidzic. „Unsere gesamte Scoutingabteilung wie auch der Klub waren von seinem Talent und seinen Fähigkeiten begeistert. Nach mehrmaligen Versuchen mussten wir aber akzeptieren, dass sich Florian in seinem familiären Umfeld entwickeln und seinen Schulabschluss in seiner Heimat machen wollte. Das haben wir respektiert.“