Tage nach Mord: Afghane bleibt bei wirrer Aussage

Der Teufel habe mit ihm die Tat durchgeführt. Es sind wenig glaubwürdige Worte, mit denen sich jener Afghane, der den „Fondue-König“ Hans S. (70) in dessen Wohnung am Rabensteig in der Wiener Innenstadt mutmaßlich erstochen hatte, vor den Beamten rechtfertigt. Doch auch noch Tage nach der blutrünstigen Tat bleibt der Verdächtige bei seiner wirren Aussage.