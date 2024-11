„Die Königsklasse ist eine Nummer zu groß für uns“

Halbzeit in den Europacup-Ligaphasen, bislang habe ich mich mit dem neuen Modus nicht anfreunden können. Mir fehlen die Vergleiche daheim und auswärts gegen denselben Gegner. Dafür gibt es jetzt eine Flut an Spielen. Der Donnerstag ist ein Wahnsinn. Pep Guardiola hat schon recht, wenn er „von so vielen Spielen wie in der NBA“ spricht. Für Fußball-Narren gut, selbst für mich fast zu viel. Würde ich alles verfolgen, würde sich meine Frau scheiden lassen.