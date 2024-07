Warum der ChatGPT-Gründer an unsere Augäpfel will

Hinter jeder zweiten Aktivität im Netz steckt kein echter Mensch. Die Horden an sogenannten Bots werden durch die Künstliche Intelligenz immer bedrohlicher. Ausgerechnet Sam Altman, der mit ChatGPT den KI-Hype anstieß, will nun ein Rezept gegen die Flut an Bots gefunden haben. Trevor Traina, Ex-US-Botschafter in Wien, rollt die sogenannte World ID aus und erklärt der „Krone“, wie sie funktioniert.