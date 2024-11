Neuer Film: Care-Arbeit zwischen Nähe und Distanz

Das Spannungsverhältnis Scham und Bedürfnis

Es geht um die Arbeit am Körper – von der Geburt bis zum Lebensende. Bogendorfer porträtiert den Alltag einer Hebamme aus dem Salzkammergut, einer Hausärztin in Vorarlberg, einer Sexualbegleiterin in Wien und eines Bestatterpaars in Niederösterreich. Nichts ist gestellt, alle sind in Österreich auch tatsächlich in diesen Berufen tätig, nun treten sie „authentisch vor die Kamera“, so Bogendorfer.