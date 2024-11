Nicht einmal die Hunde fanden ihr totes „Herrl“

Nachdem am Freitag auf einem Forstweg in einem Waldstück zwischen Altenfelden und Arnreit Drexlers Auto gefunden worden war, wurden die beiden Spürnasen losgeschickt. Die Hunde wurden dabei von einer Drohne überwacht. Die ungewöhnliche Suchaktion hätte fast geklappt: Doch etwa zweihundert Meter vor dem späteren Auffindungsort der Leiche wurden die Hunde von der Topografie gestoppt. Die Suchmannschaften kamen in dem steil abfallenden Gelände schlicht nicht weiter.