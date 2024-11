Redmayne bei Kniže am Wiener Graben eingekleidet

Gleich in der ersten Folge von „The Day of the Jackal“ seilt sich ein als 65-jähriger deutscher Hausmeister verkleideter Eddie Redmayne von einer Hunderte Meter langen Glasfassade wie in einem James-Bond-Film. Natürlich wurde der Hollywoodschauspieler von einem Stuntman gedoubelt, und auch München, wo die Serie beginnt, hatte ein Double: die ziemlich spektakuläre Szene wurde vergangenen Sommer im 22. Wiener Gemeindebezirk, in der Donaustadt, gedreht.