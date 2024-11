Gauff folgt Sabalenka ins Halbfinale der Finals

Titelverteidigerin Swiatek tritt zum Abschluss noch gegen die bereits ausgeschiedene Pegula an, Wimbledon-Siegerin Krejcikova misst sich nach ihrem Karriere-Premierensieg bei den WTA-Finals mit Gauff. Diese jubelte über den ersten Triumph über Swiatek nach sechs Niederlagen in Folge sowie den erst zweiten im 13. direkten Duell. „Es fühlt sich großartig an. Trotz der schlechten Bilanz im Head-to-Head bin ich mit viel Selbstvertrauen ins Match gegangen, weil ich derzeit tolles Tennis spiele. Ich habe gewusst, dass ich eine Chance habe, wenn ich mein Spiel spiele“, sagte Gauff.