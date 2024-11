Kreischberg: Harte Arbeit für tolle Skiabfahrten

Österreichweit laufen in den Skigebieten die Vorbereitungen für die bevorstehende Wintersaison. Doch was ist für den Winterzauber alles notwendig, was müssen die Technik-Teams in den Skigebieten dafür leisten? Die „Bergkrone“ begleitete einen Tag lang die fleißigen Seilbahner des steirischen Kreischbergs.