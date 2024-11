„Stripfing hat uns nicht aus der Bahn geworfen“

„Krone“: Mit dem 1:1 bei Sturm endete für Rapid eine turbulente Woche. Wie schaut dein Fazit aus?

Markus Katzer: Man muss das große Ganze sehen. Wie wir in die Liga gestartet sind, alle Großen bis auf den LASK besiegt haben, das war sehr positiv. Zugleich muss man sagen, dass wir in den letzten sechs Pflichtspielen – beginnend mit dem 1:0 in Altach – nicht mehr so leistungsfähig waren wie davor.