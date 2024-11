Bregenz gab sich mit dem Remis bei Rapid zufrieden

Dabei waren die Schwarz-Weißen perfekt in die Partie gestartet. Schon in der zehnten Minute wurde Johannes Tartarotti im Hausherren-Strafraum gelegt, Renan verwandelte den fälligen Elfmeter trocken zum 1:0 für die Gäste. Den Ausgleich kassierte Bregenz noch in der ersten Hälfte – bei einem langen Ball war die Defensive nicht auf dem Posten, Gale traf nach perfekter Ballannahme.