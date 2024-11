Austria-Abwehrchef verhinderte schon fünf Tore

Dabei wurde er im Sommer nach dem Ausfall von Matthias Maak kurzfristig vom FC Dornbirn verpflichtet. Für Lustenau ist er aber auch in anderer Hinsicht ein echter Retter in der Not. Denn gleich in fünf Partien in dieser Saison – gegen Horn, FAC, Kapfenberg, Ried und zuletzt gegen Hartberg – rettete William vor oder auf der Linie für seinen geschlagenen Keeper Domenic Schierl und verhinderte damit ein Gegentor. Mit ein Grund, warum die Austria in der Meisterschaft erst sechs Treffer kassiert hat. „Wenigstens habe ich dabei nie die Hand benützt“, sagt er mit einem schmunzelnden Seitenhieb auf seinen Teamkollegen Abdullah Baallal. Der hatte gegen SW Bregenz im Stile eines Torhüters abgewehrt und sah dafür Rot.