Sturms Kampfmaschine: „Bin ja kein Weichei!“

Liebenau ist seit Wochen ausverkauft, Samstag (17) ist es so weit: In der Bundesliga steigt mit Sturm gegen Rapid der Klassiker schlechthin! Die Ilzer-Elf hat mit den Wienern noch ein Hühnchen zu rupfen, denn beim Ligastart ging man mit 0:1 in die Knie. „Seit der Niederlage brennen wir alle auf dieses Spiel“, sagt Jusuf Gazibegovic.