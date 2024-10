„Dancing Star“ ist zurück im MotoGP-Geschäft

Iannone bestritt immer, gedopt zu haben

Vier Jahre war der mittlerweile 35-Jährige von der MotoGP-Bildfläche verschwunden, wurde 2019 positiv auf das anabole Steroid Nandrolon getestet, daraufhin wegen Dopings für vier Jahre gesperrt. Iannone bestritt immer, gedopt zu haben, führte den positiven Test stets auf kontaminiertes Fleisch zurück. Was aber schon kurios ist: Die Urinprobe wurde damals ausgerechnet in Malaysia gemacht – genau dort feiert der Italiener nun seine Rückkehr in der Königsklasse.