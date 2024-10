Hummels‘ Abrechnung mit Real: „Trumpsche Züge“

„Das ist das Schlimmste“

In seinem Podcast „Alleine ist schwer“ wählt Verteidiger Mats Hummels, der in Paris selbst vor Ort war, klare Worte in Richtung der „Königlichen“: „Die Worte ,fehlenden Respekt‘ zu nehmen, weil man bei einer Wahl nicht gewonnen hat, hat schon leicht trumpsche Züge.“ Real habe sich „den anderen gegenüber respektlos“ verhalten, „das ist das Schlimmste“, so Hummels.