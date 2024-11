Wie Sie die Schuppenflechte in den Griff bekommen

Immer noch herrscht jedoch Unwissen über diese nicht ansteckende Hautkrankheit – auch bei jungen Patienten, wie sich die Expertin wundert. Diese können oft zunächst wenig mit den unangenehmen, durchaus juckenden, rauen und schuppenden Stellen an ihrem Körper anfangen. Solche finden sich oft auf mechanisch beanspruchten Stellen wie an Knien und Ellbogen, aber auch an der Kopfhaut sowie manchmal an Handflächen, Fußsohlen und in sogenannten Inversaarealen wie Genitalbereich, Achseln und Analfalte. In bis zu 30% der Fälle tritt eine Beteiligung der Gelenke auf.