Formel 1: Zusätzliche Brisanz im hitzigen WM-Duell

Das hitzige WM-Duell zwischen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und Herausforderer Lando Norris geht in Brasilien in die nächste Runde. Nach dem Schlagabtausch in Austin und Mexiko steht in Sao Paulo ein richtungsweisendes Wochenende auf dem Programm. Zudem versprechen prognostiziertes Regenwetter und eine Startplatzstrafe für Verstappen zusätzliche Brisanz.